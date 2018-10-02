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Депутаты фракции Елк поддерживают с балкона в Парламенте граждан, собравшихся перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн

Протестующие окружили здание парламента Армении

© Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Подобную реакцию граждан республики вызвал законопроект, принятый депутатами парламента этой страны.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Протестующие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, окружили здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Дональд Туск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий. Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера. В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.

 

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Теги:
роспуск, законопроект, протестующие, парламент, Армения, Ереван, Политика
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