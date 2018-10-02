"Контрреволюция в Армении": почему премьер Пашинян обвиняет республиканцев

Премьер-министр Армении заявил, что Республиканская партия, а также поддерживающие ее силы дали старт контрреволюции.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от Республиканской партии покинуть политическое поле Армении. Об этом он заявил на митинге своих сторонников во вторник вечером, пишет Sputnik Армения.

По его словам, Республиканская партия, а также поддерживающие ее силы ("Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн") дали старт контрреволюции. Но их попытки тщетны, считает премьер.

Он заявил, что республиканцев и их пособников нужно искоренить из политического поля.

Сторонники премьер-министра Армении проникли на территорию парламента после того, как Пашинян зашел внутрь на переговоры с республиканцами.

Ранее Никол Пашинян запретил гражданам входить в здание. Люди попытались было проникнуть во внутрь здания, но депутаты от фракции "Елк" Эдмон Марукян и Сасун Микаелян их не пустили, попросив не подниматься по ступенькам.

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Народ скандирует "Никол!", "РПА, уходи" и другие лозунги.

Другая группа активных митингующих хотела пройти на территорию парламента через главные ворота, но они остаются закрытыми.

Сегодня парламент Армении принял поправки в свой регламент. Цель поправок — гарантировать парламентские заседания от срыва. Если заседание по какой-то причине прерывается, оно будет считаться несостоявшимся и будет отложено.

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По мнению Пашиняна и правительства, эти поправки мешают внеочередным парламентским выборам, потому что откладывать заседания парламента можно до бесконечности.