Пашинян настроен на выборы в декабре: что случилось ночью в Армении

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Нынешняя ночь оказалась не спокойной в Ереване. Там всю ночь продолжались акции протеста. Парламентские фракции обещали премьер-министру Армении Николу Пашиняну не выдвигать кандидатов в премьеры после его отставки. Об этом сказал Пашинян по завершении переговоров с руководством парламента и фракциями, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, наилучший вариант — это проведение в первой половине декабря. Почему не в мае, на это есть две причины. Нельзя продлить кризис еще на 7-8 месяцев. В статусе премьера он уже больше месяца чувствует, что все вопросы оттеснены на второй план. Он получает сотни обращений с призывом провести внеочередные выборы, как можно скорее.

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Пашинян рассказал собравшимся у парламента, что на встрече со спикером фракции РПА, "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" заявил: "нужно преодолеть кризис с тем, чтобы страна вышла из него с выигрышем."

Премьер сказал спикеру и руководителям фракций, что единственный вариант – его отставка, затем парламент не выбирает нового премьера, иначе это вызовет соответствующую реакцию у общества.

Он также предложил им подписать документ, фиксирующий соответствующие обязательства фракций – не выбирать нового премьера. Парламентские силы сказали, что воспринимают посыл народа и с уважением относятся к нему. И они устно сказали, что вне зависимости от меморандума, не собираются выдвигать своих кандидатов в премьеры, сказал Пашинян.

При этом он оговорился, что сами представители фракций более конкретно и точно представят свою точку зрения.

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До того как представить итоги переговоров, премьер отметил, что наступил совершенно новый этап. Он просит народ быть корректными в своих оценках: не оскорблять, не ругать, не обзывать оппонентов, не переходить на личности. Если во взаимоотношениях ничего не изменится, то тогда какой смысл менять одно правительство на другое.

"Мы хотим заменить одну реальность на другую. А изменения бесповоротны и окончательны", — сказал он. Премьер заявил, что народ победил, и никто не сможет отобрать победу у него.

Напомним, 2 октября вечером в Ереване по призыву премьер-министра начались стихийные митинги против принятых 2 октября поправок в регламент Национального Собрания, торпедирующих роспуск законодательного органа.

Глава правительства прямо на улице подписал указы об отставке министров от коалиционных партий АРФ "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения", которые поддержали поправки против проведения внеочередных парламентских выборов. Граждане даже сумели войти на территорию НС. Сам Пашинян заявил, что на переговорах с депутатами будет договариваться о проведении досрочных выборов до середины декабря 2018 года и добиваться гарантий, что после его отставки парламент не изберет нового премьер-министра.