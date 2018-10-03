Бывший сотрудник румынской разведки пророчит своей стране ROEXIT

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik, Джеорджиана Арсене. Бывший офицер Румынской службы разведки (РСР) Даниел Драгомир опубликовал в блоге romania30.ro весьма жесткое, — возможно, самое жесткое из всех существующих в этом направлении, — заявление в адрес европарламентариев, критикующих Румынию и требующих, ни много, ни мало, ROEXIT (по аналогии в Brexit — ред.), то есть, выхода страны из состава ЕС, сообщает ro.sputnik.

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS МВФ пугает Британию в связи с Brexit

"Несколько "тепленьких" комментариев по итогам "дебатов" в Страсбурге", — отметил Драгомир, добавив, что румыны сами решают, какую политику должна вести их суверенная страна.

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Бывший офицер РСР объяснил, что его страна никогда не отдаст голландцам порт в Констанце, что многочисленные иностранцы всех происхождений должны платить налоги в Румынии и не вывозить за рубеж полученную в этом государстве прибыль и что не обсуждается право румын решать, что писать в своей Конституции о семье.

"Если права и свободы румын в глазах Брюсселя — прихоть, тогда ЕС больше ничего для нас не представляет", — написал Драгомир, заметив, что пришло время серьезно задуматься над тем, что для Румынии хорошо, а что плохо.