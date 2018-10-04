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Министерство обороны России

Минобороны России: США открывают биолаборатории у границ России и Китая

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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По данным Министерства обороны России, Пентагон потратит на лаборатории в странах-соседях РФ с 2017 по 2019 около $1 миллиарда.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. США увеличивают число биолабораторий и усиливают контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на сопредельных с Россией и Китаем территориях. Более того — можно с высокой долей вероятности говорить, что США под прикрытием мирных исследований наращивают военно-биологический потенциал. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
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"Анализ материалов, представленных Игорем Гиоргадзе, вызывает озабоченность у Минобороны России и свидетельствует о том, что США с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжают наращивать военно-биологический потенциал", — заявил Кириллов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми.

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Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории, в апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

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По данным Кириллова, финансирование лабораторий Пентагона в сопредельных с РФ государствах в период с 2017 по 2019 годы составит около миллиарда долларов.

"Финансирование этой деятельности в период с 2017 по 2019 годы составит около одного миллиарда долларов, причем только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 миллионов", — сказал он.

При этом у международного сообщества нет возможности проверить американские лаборатории на предмет разработки биологического оружия.

"С 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции, что исключает возможность проверки деятельности американских лабораторий", — заключил Кириллов. 

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Теги:
министерство обороны России, Игорь Гиоргадзе, Игорь Кириллов, Россия, Оборона, Общество
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