16:40 10 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне

В Великобритании появился министр по предотвращению самоубийств

© Sputnik / Alex McNaughton
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0

Новая должность появилась в британском кабмине - теперь в этой стране будет министр по предотвращению самоубийств.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Министром по предотвращению самоубийств в Великобритании станет министр по вопросам здравоохранения Джеки Дойл-Прайс. Это новая должность в правительстве Великобритании, сказано в сообщении канцелярии премьера этой страны, пишет РИА Новости

Флаги Британии и Евросоюза
© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
Друг или оппонент: что ждет Великобританию после выхода из ЕС

Сообщается, что чиновник будет координировать работу правительства с работой местных органов власти, благотворительных организаций, экспертов и медиков.

Также правительство выделит до 1,8 миллиона фунтов стерлингов благотворительной организации Samaritans, помогающей людям, находящимся на грани самоубийства.

Ежегодно в Великобритании кончают жизнь самоубийством порядка 4,5 тысячи человек, самоубийство является также наиболее распространенной причиной смерти мужчин до 45 лет.

Министр по предотвращению самоубийств – не самый "экзотический" пост в британском правительстве. В начале нынешнего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала пост — "министра по одиночеству" и назначила на него парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. Согласно данным британского "Красного креста", более девяти миллионов британцев (при населении 65,6 миллиона) часто или постоянно испытывают одиночество. Благотворительная организация называет это явление "скрытой эпидемией".

По теме

Гражданин Румынии привез вьетнамца в Великобританию в чемодане
Теги:
правительство, пост, министр по предотвращению самоубийств, Джеки Дойл-Прайс, великобритания
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Домский собор и флаги Латвии
    Смена ориентации

    Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    АЭС раздора

    Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.

  • Рабочие монтируют солнечные панели
    Солнечная Эстония

    В разных регионах Эстонии планируется построить новые солнечные электростанции, общая мощность которых составит семь мегаватт.

  • Города мира. Женева
    Встречи в Женеве

    Глава МИД Южной Осетии рассказал о ходе дискуссий в Женеве и объяснил, почему их актуальность будет сохраняться.

  • Домский собор и флаги Латвии
    Смена ориентации

    Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    АЭС раздора

    Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Леонид Ильич Брежнев
Брежнев в Молдове - редкие кадры
Фестиваль живых башен в Испании
Фестиваль "живых башен" в Испании - как это было
Прогноз численности населения Молдовы
Население Молдовы - прогнозы по численности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться