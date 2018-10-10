В Великобритании появился министр по предотвращению самоубийств

Новая должность появилась в британском кабмине - теперь в этой стране будет министр по предотвращению самоубийств.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Министром по предотвращению самоубийств в Великобритании станет министр по вопросам здравоохранения Джеки Дойл-Прайс. Это новая должность в правительстве Великобритании, сказано в сообщении канцелярии премьера этой страны, пишет РИА Новости.

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Сообщается, что чиновник будет координировать работу правительства с работой местных органов власти, благотворительных организаций, экспертов и медиков.

Также правительство выделит до 1,8 миллиона фунтов стерлингов благотворительной организации Samaritans, помогающей людям, находящимся на грани самоубийства.

Ежегодно в Великобритании кончают жизнь самоубийством порядка 4,5 тысячи человек, самоубийство является также наиболее распространенной причиной смерти мужчин до 45 лет.

Министр по предотвращению самоубийств – не самый "экзотический" пост в британском правительстве. В начале нынешнего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала пост — "министра по одиночеству" и назначила на него парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. Согласно данным британского "Красного креста", более девяти миллионов британцев (при населении 65,6 миллиона) часто или постоянно испытывают одиночество. Благотворительная организация называет это явление "скрытой эпидемией".