Евросоюз одобрил новые санкции за применение химоружия

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Главы МИД стран ЕС одобрили в понедельник в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности",- говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

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