Военные НАТО жалуются на "провокации" кораблей ВМФ России в Арктике

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. Об этом заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

По его словам, российские военные корабли проявляют все больший интерес к маневрам альянса.

— Минобороны России (@mod_russia) 14 октября 2018 г.

​"Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, мы видели гораздо больше российских кораблей и они подходили ближе, чем в прошлые десятилетия", — отметил Макмутри.

Кроме того, по мнению генерала, российские самолеты пролетают очень близко от кораблей НАТО, чтобы обозначить свое присутствие, что нервирует военнослужащих натовских сил.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них задействуют около 50 тысяч военных из 30 стран — участниц альянса и партнеров. Эти маневры станут крупнейшими за последние годы у российских границ. В ходе них командование НАТО планирует провести около 20 "экспериментов".