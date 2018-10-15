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ВМФ России - архивное фото

Военные НАТО жалуются на "провокации" кораблей ВМФ России в Арктике

© Sputnik / Александр Гальперин
Политика
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Поведение боевых кораблей и самолетов ВМФ России нервирует НАТО на арктических маневрах.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. Об этом заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

По его словам, российские военные корабли проявляют все больший интерес к маневрам альянса.

Кроме того, по мнению генерала, российские самолеты пролетают очень близко от кораблей НАТО, чтобы обозначить свое присутствие, что нервирует военнослужащих натовских сил.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них задействуют около 50 тысяч военных из 30 стран — участниц альянса и партнеров. Эти маневры станут крупнейшими за последние годы у российских границ. В ходе них командование НАТО планирует провести около 20 "экспериментов".

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Теги:
Арктика, маневры, ВМФ России, НАТО
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