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Украинский истребитель Су-27 приземляется во время многонациональных военных учений Ясное небо 2018

Военные учения в Украине: США готовится к войне с Россией – стоит ли волноваться Молдове?

© REUTERS / Gleb Garanich
Политика
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Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (25)
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Президент Украины Петр Порошенко пригрозил Москве украинской авиацией - как в этой ситуации быть нашей стране? Об этом в комментарии для Sputnik рассуждает экс-министр обороны, военный эксперт, генерал Виктор Гайчук.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В Украине вовсю проходят международные военные учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky 2018).

Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo : Пресс служба РИСИ
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Завершатся они 19 октября и считаются одними из крупнейших в регионе. Согласно плану министра обороны США Джеймса Мэттиса, Штаты, участвуя в маневрах, проводят подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем. Об сообщил генерал-майор авиации Национальной гвардии США в штате Калифорния Клей Гаррисон.

Американский военный отметил, что в ходе учений ВВС США впервые тренируются противодействовать истребителям РФ и КНР, которые аналогичны украинским.

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"Мы готовимся к противодействию равным по силе противникам — России и Китаю. На вооружении России находятся такие же истребители", — заявил американский военный.

Кто участвует в Clear Sky 2018? 

Учения, кроме Украины, объединили девять стран, восемь из которых являются членами НАТО — Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США. 

Корабли военно-морской группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото
© Photo: Facebook / ВМС ЗС України
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В учениях со стороны НАТО принимают участие истребители четвертого поколения F-15C/D Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также тяжелый ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Украина представлена самолетами Су-27, Су-25, Су-24 и МиГ-29, а также РЛС и системами ПВО. Посольство США на Украине ранее сообщило, что истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли для участия в учениях.

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Президент Украины Петр Порошенко, пригрозив России украинской авиацией, выдал истинные цели военных учений "Чистое небо — 2018", заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

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​Порошенко ранее написал в своем Facebook, что учения "Чистое небо" нужны, чтобы показать России, что, если она "использует воздушные силы для атаки" на страну, то "цена будет высокой".

"Больные фантазии господина Порошенко на тему налетов российской авиации на Украину, а также оценка мощи украинской авиации демонстрируют степень неадекватности украинского руководства. Президент "незалежной" не смог удержаться, чтобы не пригрозить из-за спины генералов НАТО, и тем самым выдал истинные цели военных учений в небе над Украиной", — цитирует Железняка РИА Новости.

Как отметил политик, предоставляя свое воздушное пространство для военных маневров НАТО, Киев чужими руками пытается "напрячь" Россию.

Госдума РФ, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По его мнению, НАТО постоянно предпринимает попытки приблизиться к границам России, размещает вокруг российской территории свои военные базы, втягивает в Альянс новые страны, развязывает гонку вооружений.

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"Остается надеяться, что учения НАТО над территорией Украины не приведут к взрывоопасной эскалации новой фазы военного конфликта на Донбассе", — заключил Железняк.

Что делать в этой ситуации Молдове?

Как ни парадоксально, Молдове остается разве что с опаской наблюдать за происходящим.

"В принце, я всегда придерживался и придерживаюсь мнения, что Молдова должна быть нейтральным государством. И кроме как наблюдать, мы ничего не можем, нам просто делать нечего – вмешиваться мы не должны", — отметил для Sputnik бывший министр обороны, военный эксперт, генерал Виктор Гайчук.

По его словам, Молдове по силам миротворческая миссия.

Строительство газопровода, фото из архива
© REUTERS / Dennis Owen
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"Если они хотят противостоять друг другу и бряцать оружием, то, пожалуйста, мы не сможем этому противостоять ничем, кроме как дипломатией и переговорами. Иного просто не дано. Суть Минских соглашений в этом и заключается – достижение мира путем диалога", — считает Гайчук.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Возможность быть нейтральной страной, по мнению Гайчука, дает множество преимуществ.

"Молдова становится в один ряд с Австрией, Финляндией и другими нейтральными странами, поскольку мы считаем, что конфликтные ситуации должны решаться мирно, путем переговоров", — считает Гайчук.

Ранее пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018", целью проведения которых является "укрепление мира и безопасности".  

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 © Sputnik
НАТО: история расширения
Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (25)

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Теги:
маневры, военные учения, НАТО, Украина, Политика
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