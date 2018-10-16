Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

По большому счету, Пашинян, как он сам считает, пытается сделать так, чтобы парламент Армении был досрочно распущен.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подал в отставку.

Политик, по его же словам, уверен, что таким образом будет создан формальный повод для роспуска парламента.

"Подаю в отставку", — заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Армянский политик добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до выборов, сообщает РИА Новости.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера.

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Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд политформирований приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

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Он также поручил уволить министров, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", которые проголосовали за поправки. В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.

В соответствии с Основным законом страны, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

В парламенте действующего созыва 51 мандат принадлежит Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".