20:50 16 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в столичном кафе с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном (1 октября 2018). Еревaн

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

© Sputnik / Aram Nersesyan
Политика
Получить короткую ссылку
14510

По большому счету, Пашинян, как он сам считает, пытается сделать так, чтобы парламент Армении был досрочно распущен.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подал в отставку.

Политик, по его же словам, уверен, что таким образом будет создан формальный повод для роспуска парламента.

"Подаю в отставку", — заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Армянский политик добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до выборов, сообщает РИА Новости.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера.

Премьер-министр Никол Пашинян перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
© Sputnik / Asatur Yesayants
"Контрреволюция в Армении": почему премьер Пашинян обвиняет республиканцев

Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд политформирований приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Никол Пашинян рассказал об ожиданиях Армении от ЕАЭС >>>

Он также поручил уволить министров, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", которые проголосовали за поправки. В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.

В соответствии с Основным законом страны, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

В парламенте действующего созыва 51 мандат принадлежит Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".

По теме

Плюс Молдова и не минус Армения: чем закончился саммит ЕАЭС
Теги:
премьер-министр, отставка, Никол Пашинян, Армения, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации
    Заметая следы

    В Орше мужчина дважды за день нарушил скоростной режим - чтобы избежать наказания, он украл камеру фотофиксации.

  • Здание парламента Грузии
    Грядут перемены

    Предстоящие президентские выборы в Грузии должны послужить началом важной битвы – парламентских выборов 2020 года, считают эксперты.

  • Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
    Откровенный разговор

    Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок нейронов сетчатки (40-кратное увеличение), сделанный фотографом Hanen Khabou и занявший 6е место в конкурсе Nikon Small World 2018
Победители конкурса Nikon Small World 2018 - самые яркие фото
LIVE: Видеомост Москва–Таллинн c Марией Захаровой
Видеомост с Марией Захаровой в пресс-центре Sputnik - полная версия
Как поступить в российский вуз
Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться