Трамп закроет границу с Мексикой, если продолжится поток мигрантов

По словам американского президента Дональда Трампа, США может закрыть южную границу с Мексикой, если в Штаты не уменьшится поток мигрантов.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп в четверг сделал скандальное заявление. Он сказал, что закроет южную границу США с Мексикой, если в Штаты не уменьшится поток мигрантов из таких стран Центральной Америки, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор, сообщает РИА Новости.

"Лидеры этих стран почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США через Мексику этого огромного потока людей, в том числе многих преступников. Я должен самым серьезным образом попросить Мексику остановить этот натиск, и если у них не получится это сделать, то я должен обратиться к ВС США и закрыть нашу южную границу", - написал Трамп.

Американский президент также заявил, что намерен прекратить помощь для этих трех государств, которые, по его словам, "похоже, почти не контролируют свое население".

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Ранее Трамп уже заявлял, что может прекратить предоставлять помощь, в частности, Гватемале и Гондурасу, из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.