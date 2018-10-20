Одна из стран Европы будет называться по-другому

Важная информация для туристов: зачем парламент одной из стран Европы решил переименовать государство?

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Македонские депутаты большинством голосов поддержали внесение изменений в Конституцию о переименовании страны. Сделано это по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, сообщает РИА Новости.

Дискуссии по данному вопросу в парламенте Македонии велись с понедельника.

Поправки к главному закону республики предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте документа, изменение преамбулы Конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

Для внесения изменений в Конституцию правящей коалиции Социал-демократического союза премьера Зорана Заева и партий албанского, турецкого и цыганского нацменьшинств необходимо было по закону 80 из всего 120 депутатских мандатов. Именно так, в конечном счете, и проголосовал парламент этой республики: 80 голосов "за", 39 — "против".

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После утверждения поправок депутатами документ должен быть направлен на подпись президенту Македонии Георге Иванову. Лидер республики ранее многократно заявлял, в том числе, лично канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, что выступает против переименования страны по договору с Грецией и не подпишет документ. Из-за вероятного президентского вето закон будет направлен на повторное рассмотрение парламентом.

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Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает ей путь в НАТО и ЕС.

В конце сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли порядка 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.