В МИД России считают, что США ищут предлог для новых санкций

Российский дипломат рассказал, как за океаном пытаются найти новые предлоги для ограничительных мер против РФ.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков считает, что в Вашингтоне фабрикуют предлог ради введения новых антироссийских санкций. Соответвующее заявление опуликовано на официальном сайте главного внешнеполитического ведомтсва РФ.

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Рябков отметил, что власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", обвинили еще одну россиянку в том, что она якобы пыталась воздействовать на настроения американских избирателей.

"Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности", — отметил Рябков.