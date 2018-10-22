Россия разработает меры в ответ на санкции Украины

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц в ответ на санкции Украины, следует из опубликованного на сайте Кремля указа главы государства, пишет РИА Новости.

Указ касается введения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц.

"Правительству... определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц", — говорится в документе.

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В тексте указа не прописано, за какие именно недружественные шаги Украины вводятся ограничения. Вместе с тем, в сентябре стало известно, что Украина ввела санкции против российских предприятий "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер" за сотрудничество с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщал, что Россия пока не сформулировала каких-либо ответных мер после введения Украиной санкций против российских компаний и исходит из принципа взаимности и из своих интересов. В конце августа также сообщалось, что Украина, а также Черногория, Албания и Норвегия присоединились к принятому 30 июля решению ЕС включить в санкционный список шесть российских компаний в связи со строительством Крымского моста.

ЕС в июле ввел санкции в связи со строительством Крымского моста в отношении шести российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.