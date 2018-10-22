Песков: Путин проведет встречу с Болтоном во вторник

После встреч с Патрушевым и Лавровым советника президента США по нацбезопасности примет российский лидер.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин 23 октября примет советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом российской прессе сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Sputnik / Алексей Никольский Новая встреча Путина и Трампа может пройти в 2019 году

Ранее Песков отметил, что после последних заявлений, звучащих из Вашингтона о выходе из ДРСМД, потребуется разъяснение американской стороны.

На вопрос планируется ли встреча с Болтоном завтра, Песков ответил утвердительно.

В понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили вопрос продления договора СНВ-3.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений после 2021 года еще на пять лет.

После дискуссии с Патрушевым Болтон прибыл на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.