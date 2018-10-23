Названа дата встречи Путина и Трампа

О дате встречи Путина и Трампа сообщил во вторник помощник российского лидера.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Париж встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В ходе консультаций (советника президента США по нацбезопасности Джона) Болтона с представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном", - сказал Ушаков журналистам.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп выполнил главный наказ Путина

По его словам, планируется, что после торжественных мероприятий в Париже "президенты проведут двустороннюю встречу". Он отметил, что встреча запланирована на 11 ноября.

Ушаков сказал, что продолжительность дискуссии зависит от самих президентов. "Это будет нормальная двусторонняя встреча", - отметил он.

Также Ушаков обратил внимание, что в Кремле с Болтоном "обсуждались некоторые вопросы дальнейших контактов на высшем уровне".

"Но первое, что сейчас подтверждено и о чем договорились, - о встрече в Париже 11 ноября", - добавил Ушаков.

По его словам, у лидеров РФ и США будут и другие возможности встретиться, но пока конкретная договоренность только одна.