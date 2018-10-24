Столтенберг: НАТО не хочет новой гонки вооружений

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. НАТО не хочет новой гонки вооружений, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

По его словам, все союзники согласны с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен, Россия должна ответить на озабоченности в отношении его соблюдения.

"Мы не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений", - заявил он журналистам, комментируя ситуацию вокруг договора.

"Проблема в том, что ни один договор не может быть эффективным, если его соблюдает только одна сторона. Все союзники согласились с тем, что договор РСМД важен", - сказал он.

© AFP 2018 / RICHARD MOORE Вашингтон угрожает миру, приставив оружие к собственному виску

"Позднее на этой неделе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне послов, где мы будем обсуждать договор РСМД и поведение РФ, которое вызывает беспокойство у союзников", - сообщил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше - на военной базе в Румынии, а также в Польше - установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.