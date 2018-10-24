Песков: Путин готов посетить США с визитом

Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конкретных решений по данному вопросу пока нет.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин готов посетить США с визитом, сообщает РИА Новости.

При этом конкретных решений по данному вопросу пока нет, тема возможных обменов визитами затрагивалась на его встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Мы, безусловно, готовы. В целом, тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счет нет. Пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября - возможная встреча двух президентов в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить. Сейчас предстоит начать готовить эту встречу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать возможный визит Путина в Вашингтон.

Путин и Болтон провели переговоры во вторник в Кремле.