Глава Еврокомиссии призвал Бухарест до начала 2019 года отказаться от поправок в УК.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Румынию могут не пустить в Шенгенскую зону из-за поправок в Уголовный кодекс, которые не соответствуют стандартам Евросоюза.

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал правительство Румынии отказаться от ряда поправок к Уголовному кодексу, которые он назвал "не соответствующими ценностям ЕС" и "неконституционными". Юнкер пригрозил, что если Румыния не сделает выводы, то это может помешать стране присоединиться к Шенгенской зоне.

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"Надеюсь, что Румыния сумеет стать частью Шенгенской зоны, но для этого она должна соблюдать европейские принципы в законодательстве. Я рассчитываю на достижение консенсуса в проблеме борьбы с коррупцией. Иначе у Еврокомиссии возникнут сложности при выдаче Румынии рекомендаций по вступлению в Шенгензону и при голосовании", — заявил Юнкер в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии назвал сроки, в которые Румыния должна отказаться от "неконституционных реформ" — до начала 2019 года.

Для того, чтобы войти в Шенгенскую зону, Румыния должна получить рекомендации Еврокомиссии и единогласную поддержку остальных 27 стран ЕС. Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону не получили положительного вердикта в ЕС с 2007 года.