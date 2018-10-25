Атакой дронов на авиабазу РФ в Сирии руководил самолет-разведчик США

Беспилотники координировали в том числе и с помощью орбитальных космических спутников.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую авиабазу Хмеймим ими управляли с американского самолета-разведчика "Посейдон", заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Дронами можно управлять как в автоматическом, так и в ручном режиме, направляя их из командного центра. В ручной режим дроны переводят, если они сталкиваются с активным радиоэлектронным противодействием. Именно так, по заявлению Фомина, и была организована атака.

© Sputnik / Максим Блинов Для чего России военно-морская база в Сирии

"Тогда было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов. […] Шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик "Посейдон-8" барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", — передает РИА Новости слова замминистра обороны, который выступил на Восьмом международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

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По заявлению Фомина, столкнувшись с заградительной радиоэлектронной "завесой", беспилотники отступили для получения новых команд.

"Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить", — заключил Фомин.

​Террористы в Сирии активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО российской авиабазы сбили 47 дронов.

В Минобороны неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.

По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".