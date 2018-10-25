Захарова: Если США разрушат договор о РСМД, России придется реагировать

Мария Захарова на традиционном еженедельном брифинге сообщила, что Москва готова к работе по поддержанию жизнеспособности договора о ракетах средней и меньшей дальности.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Если США разрушат Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия будет вынуждена отреагировать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном еженедельном брифинге.

"Теперь же вынуждены самым серьезным образом предостеречь Вашингтон. Если американская сторона разрушит договор, России придется реагировать", - сказала официальный представитель российского МИД.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин: Россия готова работать с США без истерик, несмотря на их выход из ДРСМД

По ее словам, Москва готова к работе по поддержанию жизнеспособности договора.

"Но для этого нам необходим ответственный и заинтересованный в продолжении диалога на благо мировой стабильности партнер. Решение проблемы может быть найдено только через откровенный, равноправный и, конечно, конструктивный диалог. Рассчитываем, что в Вашингтоне это, наконец, осознают", - уточнила Захарова.

По ее словам, ракетные программы Москвы, в том числе те, которые касаются крылатых ракет, "полностью вписываются" в обязательства России по ДРСМД.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США не намерены соблюдать Договор о ракетах средней̆ и меньшей̆ дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.