В воскресенье в Грузии будут выбирать президента

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В воскресенье, 28 октября, в Грузии состоятся президентские выборы. Это последние прямые выборы президента. Притом глава государства будет избран не на пять лет, как прежде, а на шесть.

Всего на пост президента претендуют 25 кандидатов. Действующий президент Георгий Маргвелашвили отказался баллотироваться на второй срок, обосновав свое решение тем, что у будущего президента будут еще более урезанные полномочия, чем у него, отмечает Sputnik Грузия.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддерживает независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили. Ее главными конкурентами, согласно социологическим исследованиям, считаются кандидат от объединения "Сила в единстве", член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе и кандидат от партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе.

© Sputnik / Dubinsky Dmitry Гаспарян: Грузии и России нужны изменения в отношениях

Почти половина читателей Sputnik Грузия (49,2%) считают, что победитель в президентских выборах страны будет выявлен в первом же туре, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте информационного агентства.

При этом 37,5% читателей, принявших участие в опросе, уверены, что второй тур неизбежен, а еще 13,3% пока затрудняются делать подобные прогнозы.

Для победы в первом же туре кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки.