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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МИД РФ: Россия готовится "к войне", которую готовят США

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) представляет угрозу для многих стран мира, считают в Москве.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik.  Замглавы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов заявил, что, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон готовит войну. Он подчеркнул, что Россия намерена защищать себя и свои интересы.

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Об этом Белоусов говорил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, рассматривающего вопросы разоружения и международной безопасности.

"Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну", — сказал Белоусов после того, как комитет проголосовал против внесения на рассмотрение проекта российской резолюции по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас", — добавил дипломат.

По итогам голосования, против обсуждения дальнейшей судьбы ДРСМД выступили 55 стран, за – 31, 53 государства воздержались. В числе противников оказались США, Канада, Украина и Великобритания.

Белоусов подчеркнул, что сейчас проблему ДРСМД еще можно решить малыми усилиями, "а через год, когда США начнут бесконтрольное наращивание ядерного потенциала, многие пожалеют о сегодняшнем голосовании, но будет поздно".

Выход США из договора о РСМД

На прошлой неделе глава  Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и обвинил Москву в несоблюдении соглашения. По словам главы Белого дома, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", но затем будет готова остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России, подчеркнул Трамп.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору, но обращала внимание на то, что у нее есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону. Речь, в частности, идет о том, что США размещают на суше — в Румынии и Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Кроме того, в Москве отмечали, что  США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, любое действие Вашингтона в этой сфере будет встречать противодействие. Президент Владимир Путин, со своей стороны, предупредил, что Москва будет вынуждена ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По его словам, страны, согласные разместить американские вооружения, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

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