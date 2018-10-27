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Самолет президента России Владимира Путина

Путин прибыл в Стамбул, где примет участие в четырехсторонней встрече по Сирии

© Sputnik / Антон Денисов
Политика
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул, передаёт корреспондент РИА Новости.

Турция
© Sputnik / Руслан Кривобок
Четыре мировых лидера обсудят в Стамбуле вопросы безопасности

Из аэропорта глава российского государства отправится во дворец "Вахдеттин" - усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Здесь на 15.00 запланирован саммит лидеров РФ, Турции, Германии и Франции по Сирии.

Планируется, что до четырехсторонних переговоров состоятся встречи в двусторонних форматах.

Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит был запланирован на сентябрь, однако не состоятся из графика лидеров.

Предполагается, что по итогам беседы четырёх лидеров, на которую отводится около трёх часов, они сделают заявление для прессы.

Эксперты считают, что встречу в Стамбуле следует расценивать как стремление Турции основать новую дискуссионную площадку на международном уровне по вопросу сирийского урегулирования.

В саммите планирует принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он сообщил, что планирует доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу и напомнить лидерам, что катастрофы в Идлибе удалось избежать.

Теги:
саммит, Стамбул, Путин
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