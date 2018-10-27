Итоги саммита в Стамбуле: о чем договорились лидеры четырех стран

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Лидеры РФ, Турции, Франции и Германии по итогам саммита в Стамбуле приняли совместное заявление по урегулированию в Сирии, где отражен настрой на дальнейшее взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин.

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"Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Российский лидер также отметил, что Турция должна как можно скорее обеспечить отвод оппозиции из демилитаризованной зоны в Идлибе, передает РИА Новости.

"Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны, тяжелого вооружения и военных формирований", - сказал Путин.

Президент России и лидер Турции Тайип Эрдоган проинформировали канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о выполнении соглашения по сирийскому Идлибу.

"Нельзя допустить, чтобы получившие опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах спящие ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор. В этой связи вместе с господином Эрдоганом подробно проинформировали наших европейских коллег о достигнутом процессе выполнения российско-турецких договорённостей по Идлибу", - сказал Путин.

Российский лидер заявил о необходимости запуска работы конституционного комитета по Сирии.

"В первую очередь, необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога", - подчеркнул Путин.

Он уточнил, что такой комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением.

"Только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество. А значит, работа по формированию комитета предстоит серьезная, кропотливая, и делать ее нужно качественно. Россия, как гарант астанинского процесса, будет в ней активно участвовать", - продолжил российский лидер.

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что "саммит по Сирии" дал импульс для окончания сирийской трагедии, решить конфликт военным путем нельзя.

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"Нашей целью было обеспечить прекращение огня, а также у нас была возможность обсудить политическое урегулирование. Кризис в Сирии стал международной проблемой. Астана стала образцом для нас, здесь мы продолжили свои усилия и подтвердили наше мнение о том, что военным путем нельзя решить сирийскую проблему. Все должны бороться за то, чтобы закончить эту трагедию в Сирии. Думаю, что мы дали на этом саммите конкретный импульс для этого. Призываю другие страны поддержать эти усилия", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита, прошедшего в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" - усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.