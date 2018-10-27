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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию

Итоги саммита в Стамбуле: о чем договорились лидеры четырех стран

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Саммит в Стамбуле дал импульс для окончания сирийской трагедии, решить конфликт военным путем нельзя, подытожили лидеры четырех стран.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Лидеры РФ, Турции, Франции и Германии по итогам саммита в Стамбуле приняли совместное заявление по урегулированию в Сирии, где отражен настрой на дальнейшее взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин.

Турция
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"Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Российский лидер также отметил, что Турция должна как можно скорее обеспечить отвод оппозиции из демилитаризованной зоны в Идлибе, передает РИА Новости.

"Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны, тяжелого вооружения и военных формирований", - сказал Путин.

Президент России и лидер Турции Тайип Эрдоган проинформировали канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о выполнении соглашения по сирийскому Идлибу.

"Нельзя допустить, чтобы получившие опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах спящие ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор. В этой связи вместе с господином Эрдоганом подробно проинформировали наших европейских коллег о достигнутом процессе выполнения российско-турецких договорённостей по Идлибу", - сказал Путин.

Российский лидер заявил о необходимости запуска работы конституционного комитета по Сирии.

"В первую очередь, необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога", - подчеркнул Путин.

Он уточнил, что такой комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением.

"Только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество. А значит, работа по формированию комитета предстоит серьезная, кропотливая, и делать ее нужно качественно. Россия, как гарант астанинского процесса, будет в ней активно участвовать", - продолжил российский лидер.

Президент Турции  Тайип Эрдоган подтвердил, что "саммит по Сирии" дал импульс для окончания сирийской трагедии, решить конфликт военным путем нельзя.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии
© Sputnik / Michael Klimentyev
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"Нашей целью было обеспечить прекращение огня, а также у нас была возможность обсудить политическое урегулирование. Кризис в Сирии стал международной проблемой. Астана стала образцом для нас, здесь мы продолжили свои усилия и подтвердили наше мнение о том, что военным путем нельзя решить сирийскую проблему. Все должны бороться за то, чтобы закончить эту трагедию в Сирии. Думаю, что мы дали на этом саммите конкретный импульс для этого. Призываю другие страны поддержать эти усилия", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита, прошедшего в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" - усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

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