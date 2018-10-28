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Испытания ядерного оружия

Военный эксперт: есть способ гарантированного уничтожения США

© Photo: U.S. Federal Government
Политика
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Йеллостоунский супервулкан и другие опасные зоны на американской территории - уязвимые места, которые невозможно прикрыть.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Если в Соединенных Штатах надеются, что смогут экономически задушить потенциального противника в новой гонке вооружений, то это ошибка. Доктор военных наук Константин Сивков в статье для "Военно-промышленного курьера" назвал ассиметричный способ ведения войны, который приводит к "гарантированному уничтожению" США.

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© Photo : Press-service of JSC "PO "Sevmas"
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Речь идет об ударами сверхмощным ядерным оружием по опасным геофизическим зонам на территории США, чтобы приведет к неизбежному уничтожению американской военной и промышленной инфраструктуры, заметил военный эксперт, президент Академии геополитических проблем,

Сивков отметил, что Москва располагает технологиями создания ядерных боеприпасов калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте.

"Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю", — заявил Сивков.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и выйдут из него. Он заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

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Теги:
крылатые ракеты, ядерные ракеты, договор
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