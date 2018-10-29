Песков: в Париже началась подготовка встречи Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подробностей и деталей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пока еще нет, однако подготовка уже начата.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Расширенных деталей по вопросу возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Однако стот отметить, что подготовка уже началась.

"Пока деталей нет, только-только началась подготовка, так что еще рано об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сколько времени будет отведено на встречу Путина и Трампа 11 ноября в Париже.

Единственные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле в Хельсинки.

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До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.

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На встрече в Хельсинки президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, достигнув по ряду направлений практических договоренностей.

Очередная встреча лидеров двух стран намечена на 11 ноября в Париже.