Меркель уйдет с поста правительства Германии после 2021 года

Четвертый срок на посту канцлера Германии будет для Меркель последним.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об уходе с поста главы германского правительства после 2021 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине, пишет РИА Новости.

"Этот мой четвертый срок будет последним моим сроком на посту канцлера ФРГ. На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ, либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности", — сказала Меркель.

Также канцлер подчеркнула, что еще летом этого года приняла решение об уходе с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

Кризис консерваторов

В сентябре рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Меркель опустился до рекордно низкого показателя в 28%. Кроме того, после прошлогодних выборов нестабильная политическая ситуация наблюдается в бундестаге.

Традиционные правящие партии лишь спустя полгода смогли сформировать правительство, однако опросы общественного мнения и октябрьские выборы в ландтаг Баварии показали падение поддержки партий коалиции — прежде всего Социал-демократической партии Германии.

В немецкой прессе регулярно звучит мнение, что возможен скорый распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии с Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС). По мнению экспертов, на очередные выборы канцлера христианские демократы пойдут без Меркель.