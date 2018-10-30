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Президент РФ В. Путин и лидер Молдовы Игорь Додон, архивное фото

Официальный визит Додона в Москву: с особым почетом

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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В среду, 31 октября, президент Молдовы Игорь Додон впервые отправится в Россию с официальным визитом. Правовед Ольга Сухаревская объясняет, чем будет отличаться нынешняя поездка молдавского лидера в Москву от предыдущих.

Ольга Сухаревская,магистр внешней политики, правовед – для Sputnik Молдова

31 октября – 1 ноября состоится официальный визит президента  Молдовы Игоря Додона в Россию. Несмотря на многочисленные поездки главы молдавского государства в Москву, визит, имеющий статус официального, осуществляется впервые. В чем его отличие от обычных рабочих поездок?

Все по протоколу

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В дипломатии протокол и церемониал имеют огромное, иногда решающее значение. С помощью языка протокола можно показать улучшение или ухудшение отношений между странами, выразить удовольствие или неудовлетворенность итогами переговоров, "принизить" или возвысить страну, продемонстрировать особую дружественность отношения к лидеру государства – или же возникший "холодок".

Государственный протокол и церемониал настолько важен, что его нормы регулируются, как правило, главой государства. В России "Основные положения государственной протокольной практики" определены Указом Президента РФ № 1183 от 2004 г. Согласно документу, "официальный визит" – основной вид визита, отражающий официальные дипломатические отношения с зарубежным государством; второй по статусу вид визита в Российскую Федерацию для глав зарубежных государств".

Выше только государственный визит, который осуществляют лишь главы государств не более чем один раз за время своего пребывания в должности и который проводится "с целью подчеркнуть высокий политический уровень достигнутых двусторонних отношений с зарубежным государством".

От рабочего официальный визит отличается торжественностью в приеме зарубежного гостя, оказанием ему особых почестей и подчеркиванием политического значения встречи. В отличие от рабочих, официальные визиты обязательно предусматривают культурную программу и поездку гостя по России, но не всегда включают в себя подписание двусторонних документов. Сами же документы, подписанные в ходе любых визитов, ничем не отличаются друг от друга и имеют одинаковый статус. Исключением может быть совместная декларация глав государств, которая не является юридически обязывающей, но очерчивает основные рамки и перспективы двустороннего сотрудничества.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В России обязательная программа официального визита четко регламентирована и включает в себя "церемонии встречи (проводов), церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, официальных переговоров с президентом России, встречи с представителями средств массовой информации, официального обеда (завтрака) от имени президента РФ, встречи с председателем правительства РФ". По желанию гостя могут быть организованы и встречи с руководством палат Федерального собрания (парламента) РФ.

Как будут принимать Игоря Додона

Любой официальный визит осуществляется по приглашению президента Российской Федерации. В данном случае Игорь Додон посрамил радикалов, которые называет его поездки в Москву экскурсиями и "отчетами вассала перед сеньором". 

Желающие принизить свою родную Молдову с момента прибытия президента страны в аэропорт Москвы могут начать "есть свою шляпу". В аэропорту молдавского президента встретит замминистра иностранных дел России, шеф протокола МИД РФ, а также посол России в Республике Молдова. Будет выстроен почетный караул трех видов Вооруженных сил, который пройдет торжественным маршем. По правилам перед приветствием почетного караула исполняются гимны двух стран.

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В резиденцию, которая располагается в Московском Кремле, кортеж направится в сопровождении эскорта из семи мотоциклистов. Автомобили кортежа, как и здание резиденции, будут украшены флагами РФ и Молдовы либо личным штандартом президента РМ, а улицы Москвы, по которым будут двигаться гости – государственными флагами двух стран. По прибытии Игоря Додона встретит комендант Кремля.

Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата происходит до начала переговоров с президентом Российской Федерации, в обстановке особой торжественности. У монумента выстраивается почетный караул трех видов Вооруженных сил от войск Московского гарнизона. В церемонии принимает участие военный комендант Москвы. После возложение венка и минуты молчания военный оркестр исполнит государственный гимн Молдовы, а почетный караул пройдет торжественным маршем.

Протоколом официального визита предусмотрены переговоры президентов тет-а-тет, а также переговоры делегаций. По итогам президенты России и Молдовы могут провести совместную пресс-конференцию. В зале, где проходят встречи, устанавливаются государственные флаги РФ и Республики Молдова.

Референдум
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Особенностью официальных визитов является также проведение завтрака или обеда для зарубежных гостей от имени президента России, где главы государств обмениваются речами. На мероприятии присутствуют представители делегаций и другие лица, имеющие отношение к развитию двустороннего сотрудничества между странами.

Как правило, особая торжественность официальных визитов предполагает присутствие супруг первых лиц государства. Для них составляется отдельная программа, предусматривающая посещение исторических, спортивных и культурных объектов в сопровождении супруги посла РФ в Молдове.

Молдова – важный партнер

Россию и Молдову связывает многолетняя история, общность судьбы и веры, богатые традиции дружбы и взаимопомощи. Потому совершенно естественно, что диалог на высшем уровне обладает огромной интенсивностью и насыщен самыми разными событиями. Лидеры России и Молдовы регулярно встречаются в рамках международных организаций и форумов, посещают значимые мероприятия обеих стран, обмениваются визитами. При подобной глубине двустороннего диалога проведения рабочих встреч вполне достаточно для решения практических вопросов и реализации всех направлений сотрудничества.

Потому официальный визит – событие особое. Прежде всего, он подчеркивает уважение к государству-партнеру и его народу. Договоренности президентов, достигнутые в рамках прямых переговоров, на долгие годы определяют характер взаимоотношений между государствами, позволяют оперативно решить возникающие проблемы и выдвинуть новые инициативы. И готовятся к ним особо, осознавая значимость высокого статуса визита.

Митрополит Владимир на богослужении
© Photo: Mitropolia Moldovei
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В частности, Игорь Додон наверняка возлагает на эту поездку надежды решить ряд торгово-экономических вопросов, добиться либерализации режима поставок в Россию некоторых категорий товаров и обсудить вопрос мигрантов. Еще одним важным вопросом, которому будет уделено внимание во время визита, является сохранение единства Православной церкви. Как известно, запланированный на 27−28 октября пастырский визит в Молдавию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был отложен. В ходе визита в Москву президент Республики Молдова намерен обсудить с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом новые сроки приезда Патриарха.

В свете откровенных провокаций Вселенского патриархата по разрушению религиозного мира и единства эта проблема приобретает первостепенное геополитическое значение, в том числе и в Молдове, где прорумынские политические силы откровенно работают на раскол общества. Явно не удастся обойти и проблему безопасности в Европе, которая оказывает прямое влияние на Молдову и пытается разыграть ее судьбу в геополитических пасьянсах НАТО.

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