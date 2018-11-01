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Президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве

Вино без пошлин: Додон рассказал о совместных с Россией планах

© Sputnik / Александр Натрускин
Политика
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Президент Молдовы рассказал, что принесет следующий год гастарбайтерам и экспортерам фруктов и вина, и ждать ли референдума о расширении его полномочий.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Следующий год будет годом Молдовы в России, объявил президент Молдовы Игорь Додон на пресс-конференции в Москве. Культурным обменом две страны не ограничатся: временную свободу получит молдавский экспорт, а гражданам Молдовы дадут зеленый свет на въезд в Россию и выезд из нее. Как изменится положение Молдовы в ближайшем будущем, Додон рассказал в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Свободу экспорту

Додон напомнил: после того, как Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, Россия ограничила поставки молдавских товаров. В результате с 2013 по 2016 годы экспорт Молдовы в Россию упал в два раза. Несмотря на то, что с 2016-го он стал снова расти на 10-15 процентов ежегодно, ограничения на ввоз товаров из Молдовы в Россию еще действуют.

"Вчера нам с Владимиром Путиным удалось договориться о временном снятии таможенных пошлин на шесть месяцев по пяти товарным позициям. Думаю, это будет для наших производителей серьезным подспорьем. Для того, чтобы вернуться к прежней свободной торговле с Россией, нужны переговоры на уровне правительств. Сейчас их нет", — отметил президент. 

В ходе официального визита в Россию президент Молдовы Игорь Додон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
© Sputnik .
Додон на встрече с Путиным: Россия – главный инвестор в Молдове - видео

Российская Федерация с 1 января по 1 июля отменит таможенные пошлины на молдавские яблоки, виноград, овощи, консервы и вина. Сейчас консервы и продукция молдавского виноделия слабо представлены на российском рынке. Всего 10% вин и 21% консервного производства Молдовы попадают на прилавки России.

Свободу въезду

По данным российской стороны, в России проживают четыреста тысяч молдавских граждан, по данным Молдовы — шестьсот тысяч. Это самая крупная диаспора молдаван за рубежом. Многие из них тем или иным образом нарушили российское законодательство о порядке въезда и выезда из страны. Они боялись уезжать из России на родину, чтобы не получить ограничения на повторный въезд, или, вернувшись в Молдову, не могли снова поехать в Россию. 

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
© Sputnik / Алексей Дружинин
Додон о братских отношениях России и Молдовы: так было, есть и будет

В 2017 году, по просьбе Додона, десяткам тысяч молдаван "простили" их нарушения. А с начала 2019 года все граждане Молдовы смогут беспрепятственно въехать в Россию или выехать из нее, невзирая на мелкие нарушения.

Президент Молдовы в разговоре с Путиным упомянул два других предложения на перспективу, которые будут обсуждаться. Возможно, Россия увеличит количество бюджетных мест в вузах для молдавской молодежи. Кроме того, Россия может финансово поучаствовать в крупных инфраструктурных проектах в Кишиневе и Тирасполе.

Наконец, Додон проанонсировал встречу членов молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции с российскими коллегами, которая состоится в первых числах ноября. Правительство Молдовы в 2017 году ввело запрет для чиновников на поездки в Россию. Президент, заядлый игрок в шахматы, сравнил эту ситуацию с цугцвангом — позицией, в которой каждый последующий ход только ухудшает положение шахматиста. 

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Визит в Россию: как президента Молдовы встретили в Москве - видео

Свободу президенту

После подведения итогов поездки Додон рассказал о своих ожиданиях от предстоящих парламентских выборов.

"Сценариев несколько. Если социалисты получат партийное большинство, президент и правительство будут работать вместе. Если социалисты не получат большинства, мы не пойдем на коалицию с двумя другими политическими силами. Для создания парламентского большинства мы попробуем договориться с независимыми депутатами, и если этого не удастся, будем выступать за досрочные парламентские выборы. Они, вполне возможно, состоятся во второй половине 2019 года", — сказал президент.

Если сторонники Додона добьются парламентского большинства, они предложат провести референдум о расширении президентских полномочий. Сам президент не против парламентской системы правления в целом, а против злоупотребления этой системой:

"Сейчас в молдавском парламенте тасуются депутаты, они переходят из разных партий к демократам. Народ голосует за одних, а правят другие. Результаты выборов должны соответствовать воле народа".

Также глава государства прокомментировал возможные пути для решения приднестровского конфликта:

"Мы с Приднестровьем - в одной лодке. Ситуации, при которой левый и правый берег пойдут сами по себе, не будет. Либо мы останемся вместе, либо ни Молдовы, ни Приднестровья не будет вообще, их раздербанят. И ни российского, ни американского плана урегулирования приднестровского конфликта быть не может — должен быть молдавский план, с которым согласны и в Кишиневе, и в Тирасполе, и который поддержат на международном уровне".

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