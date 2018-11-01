Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и назначении выборов

Указ подписан после того, как в Армении дважды не смогли утвердить премьера.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. На основании статей 92 и 93 Конституции Армении, а также с учетом части 3 статьи 149 Основного закона республики о роспуске Национального Собрания президент страны Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

© Sputnik / Aram Nersesyan Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что указ вступает в силу на следующий день с момента обнародования.

Национальное Собрание Армении 1 ноября во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром. "За" его кандидатуру проголосовало 0, "против" — 0, воздержались 13 депутатов.

В соответствии с Конституцией после отставки Пашиняна с целью роспуска парламента и организации досрочных выборов депутаты должны были дважды не выбрать нового премьера.