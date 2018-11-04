Американские СМИ признали, что расширение НАТО на восток – это "безумие"

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Расширение НАТО на восток – это "безумие", которое может привести к конфликту, считает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд, которого цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Miroslav Rotari Можно ли втянуть Молдову в НАТО, вопреки ее желанию – мнение эксперта

Расширение военно-политического блока несет в себе "моральную угрозу" для других членов мирового сообщества, провоцируя их на агрессивное поведение, отмечает автор материала.

"Мы можем помочь защитить свободу в регионах. Мы можем обучать, обеспечить необходимым оборудованием, продавать оружие и предложить иные формы поддержки. Однако рисковать жизнью американцев ради таких стран, как Украина или Грузия, не имеет никакого смысла. Прекратите это", — говорится в статье.

Удар трезубцем: почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе>>>

По его словам, продвижение границ НАТО на восток вынудит Москву начать ответные действия, что может привести к военному конфликту.

"Пришло время прекратить расширение организации", — призывает Вуд.