Сергей Лавров озвучил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что потери стран Евросоюза от антироссийских санкций превышают сто миллиардов евро. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью испанскому изданию El Pais, передает Sputnik Mundo.

Лавров подчеркнул, что санкции ЕС были навязаны США. "Самое забавное, - заметил он, - состоит в том, что сами американцы не пострадали от какого-либо ущерба".

"Важно, чтобы европейские политики наконец поняли это. Мы неоднократно говорили о своей готовности снять контрмеры, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который инициировал применение санкций. Мы надеемся, что это произойдет, поскольку объективно санкции не приносят пользы ни России, ни ЕС", — сказал Лавров.

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Глава МИД России отправится с визитом в Мадрид во вторник, где проведет переговоры с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем и встретится с королем Испании Фелипе VI.

Лавров посетит Мадрид впервые с марта 2014 года. Одна из главных тем переговоров - экономическое сотрудничество, которое наиболее пострадало от введенных за последние годы антироссийских санкций. Согласно российской статистике, товарооборот в 2013 году достигал 11 миллиардов евро, испанской — более 15 миллиардов, но в результате введенных рестрикций объем сократился до 5 миллиардов.