Песков не сомневается во встрече Путина и Трампа в Париже‍

Обстоятельства немного изменились, но лидеры США и России обязательно пообщаются в Париже, отметил пресс-секретарь российского президента.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Полноформатной встречи президентов России и США в Париже 11 ноября не будет, но Путин и Трамп обязательно встретятся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Sputnik / Сергей Гунеев Песков: Путин готов посетить США с визитом

"Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам", - пояснил Песков, добавив, что "они (Путин и Трамп) обязательно встретятся в Париже".

"Но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем", - цитируют Пескова РИА Новости.

В понедельник вечером президент США Донaльд Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже, но не исключил встречу с российским лидером на "большой двадцатке" в Аргентине.