Зачем Америка возобновляет в Европе "холодную войну"

В странах Евросоюза реанимируют медиасети, которые США создавали для борьбы с "русским влиянием".

В Америке всерьез озабочены успехом "русской пропаганды" в Европе. И эта озабоченность с каждым днем усугубляется, — на фоне растущего напряжения между ЕС и США. Признаком явной тревоги стало решение Вашингтона возобновить вещание "Радио Свобода" на Румынию. Не было такого со времен Чаушеску и военного Варшавского договора, — и вот опять.

© Sputnik / Григорий Сысоев Сергей Лавров озвучил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

А общий фон и правда далек от гармонии. Откровенно говоря, — Европу штормит. Европейские политики позволяют себе открыто выражать недовольство диктатом Вашингтона и курсом на конфронтацию с Россией, который прокладывают за океаном. Причем ропот слышен не только в "старой Европе", но и в небогатых странах, которые недавно вступили в ЕС.

Тревожная, непростая обстановка. И похоже, в США окончательно потеряли веру в преданность взъерошенной и суматошной Восточной Европы. Которая (сюрприз!) оказалась не готова испытывать безумную и вечную любовь к заокеанским старшим братьям.

Почему в Европе смотрят, слушают и читают российские СМИ

Евроатлантическое братство, хрустящий круассан под оду "К радости", зарплата в евро и другие проявления свободного духа, это все, конечно, хорошо. Но вот для бывших стран восточного блока конфронтация с Россией обернулась сплошными убытками в торговле и хронической внутренней нестабильностью.

А с тех пор, как США заявили о возможном выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности, это еще и ущерб безопасности. Американцы-то далеко. А вот, например, ракетная база США в румынском Девеселу — вот она, по соседству. И никому не хочется стать мишенью в ситуации, когда американские политики начинают опасные игры с глобальной системой безопасности.

© Sputnik / Igor Russak Sputnik вошел в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции

Поэтому нет ничего удивительного, что в Европе с каждым днем все больше интересуются альтернативной, отличной от "евроантлантического" официоза точкой зрения. В результате передачи российского телеканала Russia Today стали в США так популярны, что в Конгрессе требуют их запретить.

А во Франции российский Sputnik вошел в число самых посещаемых информационных агентств, обогнав BBC и CNN. И да, вы не ошиблись, его тоже требуют запретить. Так на Западе проявляется дух свободной конкуренции в области масс-медиа, знаете ли. В таких вот причудливых формах.

Белорусский политик на румынском пространстве

Известно, что американские специалисты лишнего шума в пропагандистской работе не любят. Поэтому о подробностях возвращения "Радио Свобода" в Румынию широкая общественность узнала от одного разговорчивого белорусского оппозиционера — Франтишека Вечёрко.

Чтобы все стало сразу ясно, Франтишек Вечёрко (Франак Вячорка) — политик, сын бывшего лидера "Белорусского народного фронта" (БНФ), бывший лидер молодежного крыла БНФ — правой партии, которая выступает "за все хорошее". За что именно? За решительный разрыв Белоруссии с Россией и прыжок в объятия НАТО под флагом евроинтеграции, разумеется.

Вечёрко, которому поручили поставить на ноги румынскую службу американской радиостанции, сам объявил об этом в Facebook:

"Теперь я в Румынии, мы запускаем, а точнее восстанавливаем, румынскую службу Радио Свобода. Я был с самого начала этого проекта, когда только писалась концепция, — сообщил он. — И вот теперь мы сидим с командой, и обсуждаем контент-стратегию, конкурентов, партнеров. На наших глазах происходит что-то очень важное — Радио Свобода возвращается в европейские страны, с той же миссией, но в новой форме".

Все та же миссия

"С той же миссией", — это звучит даже трогательно. Такая ностальгия. Прямо как "в старые добрые времена".

Кстати, стоит напомнить, в чем заключается "та же" миссия, ради которой в США был создан проект "Радио Свобода" — в 1953 году, под названием "Радио Освобождение" и на деньги, выделенные Конгрессом США. А то вдруг кто-нибудь забыл.

Свою миссию станция "Радио Свободная Европа/Свобода" (РСЕ/РС) декларирует как "распространение ценностей демократии" в странах, где "свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества".

Говоря попросту, в годы, когда разрабатывались первые послевоенные планы атомного удара по городам СССР, радиостанция выполняла собственную боевую задачу — вести подрывную работу против союзников Кремля в Восточной Европе.

Вещание "Радио Свобода" на Румынию, как и на другие страны социалистического блока, началось с самого старта, в 50-х годах. (Многие думают, что первоочередной целью был СССР, но вещать на республики Прибалтики станция начала гораздо позже, лишь в 1975 году).

А прекратила работать в Румынии "Свобода" лишь в 2008 году, уж после вступления страны в ЕС — предварительно удостоверившись, что миссия выполнена. Простите за сравнение, но это прямо как в тюрьме — "заключенный в камере, замок проверен, конвой свободен".

И вот, спустя десять лет, "Радио Свобода" вновь возвращается в уже, казалось бы, окончательно, наповал демократизированную Румынию.

Кадровый вопрос в румынской журналистике

Возникает резонный вопрос — а почему, собственно, возрождать службу "Радио Свобода" в Румынии поручили не румынскому специалисту в области медиа, а выписанному из-за границы белорусскому политику?

Получается, так оскудела талантами румынская журналистика, что не нашлось в стране человека, способного поставить на ноги радиостанцию. Звучит обидно.

Причем обидели деятелей масс-медиа сразу в двух странах. Хорошо, допустим, румынские журналисты потеряли хватку, расслабились и больше не способны эффективно заниматься пропаган... Вернее, как это, — сверимся с методичкой РСЕ/РС, — "распространять ценности демократии". Можем представить себе такую ситуацию.

Но ведь есть еще и множество прозападных, прорумынских журналистов и в Республике Молдова. Которые работают, можно сказать, на передовой, со дня на день ожидая прибытия русских танков. (Без цветов ожидая, а не так, как вы подумали. Впрочем, кто его знает...)

Станет ли румынская "Свобода" конкурентом молдавской

Более того, в Молдове действует полноценная служба "Радио Свободная Европа", которая с успехом ведет вещание на румынском языке. Однако и специалисты из Молдовы остались за бортом перспективного проекта, который доверили зарубежному идеологу, вряд ли знакомому с местной спецификой.

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Между тем, сама радиостанция в Молдове переживает не лучшие времена. Не сложились отношения с крупным радиовещателем с национальным покрытием, сократился охват населения страны, уменьшилось число радиослушателей.

Средства на содержание молдавской службы "Радио Свобода" сокращаются каждый год — с 1,84 миллиона долларов в 2017 году до 1,77 миллиона долларов в 2018-м (после уточнения Конгрессом США бюджета расходов на операции за рубежом). На следующий 2019 год бюджет тоже урезали, до 1,67 миллиона долларов, говорится в отчете Совета управляющих по вопросам вещания США — это правительственное агентство, которое следит за расходованием государственных денег в медиа.

И в это самое время, как выясняется, американские инвесторы готовятся вложить баснословные средства в дублирующий проект. Дублирующий, потому что будет только логично, если служба "Радио Свобода" в Румынии начнет вещать и на Республику Молдова. Станет противостоять "русской пропаганде" в обеих странах одновременно, чтобы два раза не ходить.

Инвестиции в "угрозу с востока" себя не оправдали

Возможно, эта радикальная реформа связана с неудовольствием головной конторы в Вашингтоне тем, как расходуются средства американских налогоплательщиков. Ведь очевидно, что достойного отпора "русским танкам" в Молдове организовать не удается.

© Sputnik / AlexTikhomirov Почему СМИ России рвут рейтинги доверия в Молдове, несмотря на все запреты

Как показал недавний социологический опрос, население нашей страны упорно не желает поддаваться "внедрению западных демократических ценностей". В рейтинге доверия прессе в Молдове по-прежнему доминируют российские СМИ, а вот румынская и (о, ужас!) американская пресса замыкают список.

Причем новостные программы российских телеканалов в Молдове запрещены. Можно себе представить, что происходит в умах западных идеологов. А что же будет, если российским СМИ обеспечить честную конкуренцию — не запрещать и не ограничивать вещание? Мороз по коже.

А ведь та же картина наблюдается по всей Европе. Молдова здесь совсем не исключение.

США - ЕС: "Где вы учились, там мы преподавали!"

Как дал понять Франтишек Вечёрко в своем сообщении в Facebook, Румынией дело не ограничится, и планы гораздо масштабнее: "Радио Свобода возвращается в европейские страны", — сообщил он.

Кроме Румынии, во времена "холодной войны" РСЕ/РС вещала в Венгрии, Польше, Чехии, Словении, Хорватии, Словакии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве — везде, где требовалось бороться с влиянием Кремля.

И теперь, спустя почти тридцать лет Соединенные Штаты снова разворачивают пропагандистскую сеть в странах Восточной Европы. Обнаружив, что европейские государства являются странами, где "свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества" (как сформулировано в описании миссии РСЕ/РС).

Но теперь они действуют на территории другого союза — не Советского, а Европейского. И учитывая уроки истории, Евросоюзу тут есть, о чем задуматься.

Возникает впечатление, что дело уже не в одном только противодействии "российской пропаганде". Возможно, в США почувствовали, что в "распространении ценностей демократии" нуждается уже и сам Евросоюз, все чаще демонстрирующий норов и непослушание.