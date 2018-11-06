Лавров назвал причину кризиса в Совете Европы

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, по какой причине сложилась кризисная ситуация в Совете Европы.

"В этой организации, как вы знаете, сложилась кризисная ситуация — в связи с тем, что грубо нарушен устав Совета Европы, который требует обеспечивать равную представленность государств в Парламентской ассамблее и во всех других органах этого общеевропейского института", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших в Мадриде переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Лавров назвал условие выхода России из Совета Европы

При этом, глава МИД РФ отметил, что "есть общий интерес, чтобы взаимодействовать в рамках Совета Европы ".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.