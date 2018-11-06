Представители МИД Молдовы и РФ обсудят развитие двустороннего сотрудничества

Молдавскую делегацию возглавит госсекретарь МИДЕИ Татьяна Молчан, а российскую – статс-секретарь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Молдавско-российские межминистерские политические консультации, инициатором которых выступил МИД РФ, пройдут в Москве 8 ноября, дипломаты обсудят развитие двустороннего сотрудничества. Об этом заявили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы снова отправится в Россию

"По инициативе МИД РФ 8 ноября в Москве пройдут молдавско-российские межминистерские политические консультации. Молдавскую делегацию возглавит госсекретарь министерства иностранных дел и евроинтеграции Татьяна Молчан, а российскую – статс-секретарь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин", - сказано в сообщении.

В МИДЕИ добавили, что стороны обсудят ряд вопросов, касающихся молдавско-российских отношений, в частности, прогресс политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в социальной, культурной и гуманитарной областях.

Кроме того, запланировано обсуждение проектов межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере трудовой миграции и реадмисcии, а также программы гуманитарного взаимодействия.