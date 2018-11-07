Президент Молдовы в ноябре выступит на пленарном заседании Госдумы РФ

Двусторонняя встреча Додона и Володина, а также выступление президента в Госдуме запланированы на 21 ноября.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон 21 ноября выступит на пленарном заседании Госдумы, а также проведет встречу с председателем ГД Вячеславом Володиным. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Двадцать первого ноября планируется выступление на пленарном заседании Государственной думы президента республики Молдовы Игоря Додона. Сначала будет двусторонняя встреча у Вячеслава Володина, и в 12 часов планируется его (Додона) выступление на пленарном заседании", - заявил Мельников.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон рассказал, что ожидает Россия от Молдовы

Ранее, во вторник, президент Молдовы сообщил, что запланировал на конец ноября встречи с представителями молдавской диаспоры в Москве и Санкт-Петербурге. Встречи пройдут в Москве 24 ноября, в концертном зале отеля "Космос" (проспект Мира, 150, станция метро ВДНХ). И в Санкт-Петербурге 25 ноября в зале Дворца культуры и техники имени И. И. Газа (проспект Стачек, 72, станция метро "Кировский завод").

Президент отметил, что мигрантов ждет обширный отчет о политической и экономической ситуации в республике. Также Додон намерен рассказать о возможностях расширения молдавско-российского сотрудничества.

Напомним, президенты России и Молдовы договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших 26-ю статью российского федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в марте 2017 года. Тогда же молдавский лидер попросил президента России об амнистии для мигрантов, нарушивших 27-ю статью того же закона, она предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке. Окончательная договоренность по этому вопросу была достигнута на недавней встрече лидеров двух стран в Москве.