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Флаги США и ЕС

Эксперт рассказал об отношениях США с ЕС после выборов в конгресс

© AP Photo / Virginia Mayo
Политика
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Аналитик считает, что отношения США и Европейского союза будут ухудшаться.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Отношения США с Евросоюзом продолжат осложняться после выборов в конгресс. Такую точку зрения высказал руководитель центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн, которого цитирует РИА Новости

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По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом.

"Трансатлантические отношения будут становиться все более сложными, потому что США в действительности всегда исходили из принципа "Америка превыше всего" и заставляли европейцев поддерживать политику Вашингтона. Когда этого не происходило, они вносили раскол в ряды Европы. Эта политика будет продолжена. Для американцев Европа — это театр, который полезен для контроля Евразии", — сказал эксперт.

При этом он не исключает, что в свете предстоящих президентских выборов в США в 2020 году "на международном уровне политика Трампа может стать еще более жесткой".

"Демократы не смогут заставить его дать задний ход", — считает аналитик.

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