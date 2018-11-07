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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Ушаков рассказал, почему встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Стороны приняли решение о непродолжительной встрече по просьбе руководства Франции.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Решение не проводить продолжительную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября принято обеими сторонами по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

"Понятно, что сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ. С учетом этого французские коллеги, после того как была анонсирована эта встреча, стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий, то есть 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Международного форума мира", — сказал Ушаков журналистам. 

Юрий Светов
© Photo : из личного архива
Светов: Путин и Трамп решат в Париже, продолжится ли их диалог

По его словам, свои опасения на этот счет французские партнеры довели до американской и российской сторон.

"С учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших президентов и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки", — сказал Ушаков.

Ранее в Кремле отметили, что главная цель беседы Путина и Трампа в Париже — "сверка часов". Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения. В Москве также не исключили, что лидеры затронут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

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