Визит года: о чем говорили представители МИД Молдовы и России в Москве

Итоги консультаций госсекретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы и замглавы МИД России в Москве: к чему пришли стороны?

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Молдо-российские межминистерские политические консультации, инициатором которых выступил МИД РФ, прошли в четверг в Москве. В переговорах Молдову представила госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Татьяна Молчан, а российскую сторону – замглавы МИД России Григорий Карасин.

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"В рамках переговоров обсуждены проблемы двусторонних отношений, в частности, важные вопросы межгосударственной повестки. Рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись чиновники высокого ранга и другие официальные лица во время рабочих поездок в Российскую Федерацию. Стороны продолжат совместную работу по преодолению этих трудностей", - отметили в пресс-службе МИДЕИ.

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В пресс-службе главного внешнеполитического ведомства Молдовы отметили, что чиновники подтвердили необходимость продолжения политического диалога на разных уровнях в целях устранения проблем, возникающих в двусторонних отношениях, в целях взаимовыгодного сотрудничества.

"Главы делегаций обменялись мнениями по поводу вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству, которые представляют интерес для обеих сторон, включая организацию и проведение встречи сопредседателей совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - отметили в МИДЕИ.

В ходе беседы стороны рассмотрели проекты межправительственных соглашений о сотрудничестве в области трудовой миграции и реадмиссии, а также программу гуманитарного сотрудничества.

Это первый визит чиновников правительства Молдовы в Москву с того момента, когда правительство и парламент республики рекомендовали госслужащим отказаться от поездок в Россию.