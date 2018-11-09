Запад не поможет: деньги от ЕС Молдове могут не дать до выборов 2019 года

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), четвертая по численности политическая группа Европарламента, призывает Еврокомиссию не принимать до парламентских выборов в Молдове в феврале 2019 года решение о выплате республике обещанной макрофинансовой помощи, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ALDE.

"В Молдове достигнут значительный прогресс в области либерализации экономики, но остаются серьезные проблемы с соблюдением верховенства закона и фундаментальных прав. Вот почему мы просим Еврокомиссию дождаться выборов февраля 2019 года и по их результатам принимать решение о перечислении макрофинансовой помощи", — сказали во фракции либеральных демократов.

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Выплата помощи в размере 100 миллионов евро была заморожена из-за политической ситуации в Молдове. Во вторник Европарламент на сессии в Страсбурге обсудит реализацию соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией, а в среду по итогам дискуссии будет проведено голосование.

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В июле миссия ЕС в Молдове сообщила, что Еврокомиссия отложила перевод первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева. Кроме того, в начале июля ЕП одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдове, а также с предложением увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.