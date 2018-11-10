Молдавский лидер находится с визитом в Париже по приглашению президента Франции: Додон примет участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен провести ряд двусторонних встреч с руководителями стран ЕС. Об этом глава республики заявил в субботу на своей официальной странице в социальных сетях.

Додон отметил, что переговоры состоятся в Париже на "полях" форума, приуроченного к столетию окончания Первой мировой войны. В субботу днем молдавский президент прибыл в столицу Франции по приглашению президента Эммануэля Макрона.

"На полях Форума проведу двусторонние встречи с рядом европейских лидеров. В рамках визита также выступлю на круглом столе в Национальной Ассамблее Франции и дам интервью влиятельным французским СМИ", - написал Додон.