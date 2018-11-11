Лавров, Трамп, Меркель: с кем Додон пообщался во время визита во Францию

Молдавский лидер пообщался в неформальной обстановке с рядом глав государств, правительств и министерств в рамках своего визита во Францию.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится с визитом в Париже по приглашению лидера Франции Эммануэля Макрона, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

"Накануне Форума мира, который состоится в Париже 11 ноября, сразу после памятных мероприятий к 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны, пообщался в неформальной обстановке с рядом глав государств и правительств", - написал Додон в Facebook.

Свою публикацию он сопроводил фотографиями.

Масштабные памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые приглашены несколько десятков глав государств и правительств, состоятся в Париже в воскресенье. Во второй половине дня мировые лидеры прибудут на Форум мира, который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и "призван стать ответом на рост напряженности в современном мире".