Путина и Трампа рассадили в Елисейском дворце, но пообщаться им удалось

Российский лидер назвал беседу с Трампом "хорошей", однако деталей разговора с президентом США не уточнил.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу не удалось поговорить во время рабочего завтрака в Елисейском дворце по случаю столетия окончания Первой мировой войны, так как рассадку гостей за столом изменили, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", — отметил собеседник.

Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако сам Путин позже заявил, что пообщаться с американским коллегой ему все же удалось. Беседу с Трампом он назвал "хорошей", но деталей не уточнил.

"Да", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли им с Трампом пообщаться. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент РФ ответил: "Хорошо".

Оба лидера находятся в Париже и присутствовали на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на церемонию празднования столетия окончания Первой мировой войны.