Встреча в Париже: что обсудили президенты Молдовы и Австрии

На что обратил внимание молдавский президент в отношениях республики с Западом и Востоком?

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках проходящего в Париже Форума мира провел встречу с главой Австрийской Республики Александром ван дер Белленом.

"С удовлетворением отметил активность двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. За 26 лет дипломатических отношений Молдова и Австрия подписали 16 двусторонних соглашений в различных областях", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, Австрия посредством своего государственного Агентства по развитию много помогает Молдове в социальной и гуманитарной сфере, а также в публичном управлении – программа "Good governance".

"К настоящему времени в нашей стране при поддержке Австрии реализовано более 30 проектов на сумму около 30 миллионов евро. Кроме того, в Молдове действуют около 100 компаний с австрийским капиталом, чей суммарный объем составляет 27 миллионов евро. По этому показателю Австрия занимает седьмое место среди стран ЕС", - отметил молдавский президент.

Он добавил, что Молдова увеличила объем экспорта в Австрию с 27 миллионов евро в 2016 году до 41 миллиона в 2017-м.

"В контексте обсуждения внешней политики Молдовы объяснил господину ван дер Беллену, что наша страна стремится к сбалансированным отношениям с Западом и Востоком на основе принципа нейтралитета. Молдове в связи с этим очень интересен опыт Австрии, которая с 50-х годов прошлого века является нейтральным государством, не вступающим ни в какие военные блоки", - подчеркнул Додон.

Австрия председательствует в Европейском союзе во втором семестре 2018 года.