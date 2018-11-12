МИД Бельгии: к Рождеству может быть достигнут прогресс в переговорах о Brexit

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Прогресс в переговорах об отделении Великобритании от Евросоюза может быть достигнут к Рождеству. Такое заявление сделал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, отмечает РИА Новости.

"У нас есть время, но не так много. Сейчас очень трудно совершить настоящей прогресс, но до Рождества, я надеюсь, это будет возможно", - отметил он.

Также министр не исключил возможности созыва внеочередного саммита лидеров ЕС по Brexit.

"Чтобы организовать саммит нам нужен некоторый прогресс. Если мы находимся в той же ситуации, что и десять дней назад, то это нонсенс - пробовать организовывать (саммит) в этом месяце. Возможно, это будет в декабре", - сказал Рейндерс.

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Саммит глав государств Евросоюза созывает глава Евросовета Дональд Туск.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" - 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS МВФ пугает Британию в связи с Brexit

Одной из ключевых проблем Brexit остается вопрос об ирландской границе: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

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Газета Times со ссылкой на источники в Лондоне и Брюсселе сообщила ранее, что британский премьер Тереза Мэй добилась от ЕС уступок, которые позволят ей сохранить всю Великобританию в Таможенном союзе и тем самым обойти ирландский вопрос. Близкий помощник главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье сообщил Times, что ЕС согласен на таможенный контроль не на границе, а непосредственно на производствах и в точках продажи.