Европарламент рассмотрит резолюцию в поддержку сотрудничества Молдовы с НАТО

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Европарламент планирует проголосовать на этой неделе по проекту резолюции, в которой выражается поддержка сотрудничества Молдовы с НАТО и обмена с ЕС секретной информацией, свидетельствует документ в базе данных ЕП. Об этом сообщило РИА Новости.

Минобороны: на территории Молдовы могут пройти совместные учения с НАТО>>>

Проект о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Молдовы прошел одобрение в комитете по иностранным делам и внесен на рассмотрение в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

"ЕП приветствует хорошее сотрудничество по вопросам общей внешней и оборонной политики, в частности высокий уровень согласованности с заявлениями в рамках этой политики и участие в миссиях и операциях, а также сотрудничество Молдовы с НАТО", - говорится в документе.

© Sputnik / Алексей Никольский Оскорбленный Дональд: почему Трамп на Макрона обиделся

Европарламентарии предлагают зафиксировать формулировку о том, что ЕП "приветствует вступление в силу соглашения ЕС-Молдова об обмене секретной информацией", которое было подписано весной 2017 года.

Авторы документа также призывают власти Молдовы противодействовать "крупномасштабному отмыванию денег".

Зачем Америка возобновляет в Европе "холодную войну">>>

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.