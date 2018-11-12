Болгария не будет присоединяться к соглашению ООН по миграции

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Совет правящей коалиции Болгарии решил, что стране не следует присоединяться к глобальному соглашению ООН по миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Об этом решении заявил заместитель председателя правящей в Болгарии партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) Цветан Цветанов.

"На совете коалиции сегодня мы приняли решение, что правительство Болгарии выступит против присоединения к глобальному соглашению ООН по миграции ", - заявил Цветанов.

Отмечается, что в среду этот вопрос будет обсуждаться в парламенте, где будут участвовать парламентские комитеты, представители МВД, МИД и министерство труда страны.

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Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия также отступила от соглашения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности. Президент Чехии Милош Земан тоже отверг данное соглашение.