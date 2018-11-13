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Дмитрий Песков, архивное фото

Песков: Путин и Трамп не обсуждали в Париже обмен визитами

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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По словам пресс-секретаря российского президентам Дмитрия Пескова, Путин и Трамп не обсуждали в Париже обмен визитами.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не обсуждали в Париже тему обмена визитами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

"Нет, не обсуждалась. Тема обмена визитами не обсуждалась, только вот договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине", - сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, обсуждалась ли на встрече в Париже возможность президента Путина принять приглашение приехать в Вашингтон в будущем.

Встреча в Париже
Пресс-служба Президента РФ
Заявление Белого дома: как прошла встреча Трампа с Путиным, Макроном и Меркель

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел плодотворную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. С таким заявлением выступила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс.

Встреча в Париже: что обсудили президенты>>>

Ранее Путин сообщил, что ему удалось побеседовать с Трампом в ходе мероприятий в Париже.

"Да", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли им с Трампом пообщаться. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент РФ ответил: "Хорошо".

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Теги:
Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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